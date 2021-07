Fermenti in comune: Pellezzano ottiene oltre 56mila euro di finanziamento Sindaco Morra: "Una immensa soddisfazione per il nostro territorio"

56.500,00 euro: a tanto ammonta l’importo del finanziamento Nazionale assegnato al Comune di Pellezzano nell’ambito del progetto “Fermenti in Comune” relativo all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori proposto da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Il Comune di Pellezzano rientra tra i primi 35 richiedenti a livello Nazionale che risultano ammessi a finanziamento sulla base delle proposte progettuali presentati dagli stessi Enti con popolazione fino a 15mila abitanti. L’Ente amministrato dal Sindaco dott. Francesco Morra si è posizionato al 20esimo posto nella graduatoria Nazionale. Insieme al Comune di Castelnuovo Cilento risultano gli unici due Enti in provincia di Salerno ad essere destinatari di finanziamento per il progetto sopra indicato.

Finanziato con il riparto 2019 destinato ai Comuni del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, l’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” mirava a sostenere l’avvio – o il rafforzamento – di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità e in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo locale.

“Una immensa soddisfazione per il nostro territorio – sottolinea il Primo Cittadino – l’importo totale del progetto ammonta a 80.950,00 euro di cui 56.500,00 ottenuti grazie al finanziamento Nazionale per essere stati inseriti tra i primi 25 in graduatoria e il restante ottenuto con un co-finanziamento locale. Grazie a questa opportunità, che racchiude più progetti, potremo finalmente dare inizio a un’opera di riqualificazione territoriale intervenendo su diversi settori di sviluppo”.

Gli ambiti di intervento sui quali si sviluppa il progetto sono: formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute. Il progetto consente di usufruire di alcune aree verdi urbane del territorio e delle strutture presenti, ma non adeguatamente valorizzate, per fornire nuove opportunità ai giovani di accrescere competenze e inserirsi nel mondo del lavoro, in continuità con attività progettuali già in essere, come il progetto “CartArte” (Avviso Pubblico Ben-Essere Giovani della Regione Campania), o per potenziare il progetto finanziato dal bando “Fermenti” e in procinto di avviarsi: “Smart Eat” e “Talent Hub”, entrambe progettualità scritte e nate da gruppi informali di giovani che si sono conosciuti al limitrofo The Green Hub, il polo di innovazione gestito dal partner di progetto Terra Metelliana APS.

Il progetto Fermenti in Comune ha l’obiettivo di stimolare la nascita di nuovi modelli di business promossi capaci di usufruire di leve competitive dell'agri- food e dell'economia circolare, creando una connessione fisica e digitale tra i giovani del territorio, le aziende locali e gli spazi comunali. Verranno valorizzati luoghi quali la biblioteca comunale, il Centro Polifunzionale “Giovani Più” nell’ambito del progetto “CartArte e altri luoghi pubblici dove si potranno sviluppare i progetti mira ad una innovazione degli spazi comunali, anche attraverso la riqualificazione di immobili pubblici, utile a richiamare l’interesse e la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica del Comune di appartenenza.