Roccapiemonte: in programma interventi di bonifica e pulizia dei canali Incontro tra comune e Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno: pianificate diverse iniziative

Proficuo incontro questa mattina tra il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, il Consigliere Comunale delegato alla manutenzione straordinaria Sabato Grimaldi, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Rocco Rescigno ed i referenti del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno Francesco Gregorio e Luca Giordano.

Durante la riunione sono stati pianificati gli interventi di pulizia dei canali presenti sul territorio (sfalcio e rimozione sedimenti) con una programmazione che riguarderà il cosiddetto “collettore di Roccapiemonte” che comprende tutta via della Libertà per giungere fino a via Filomena Galdieri.

“Con l’azione di bonifica e pulizia dei canali speriamo di evitare o comunque mitigare il rischio di allagamenti durante il periodo autunnale-invernale. Lavori che ci permetteranno di fornire, in tema di sicurezza idrogeologica, ulteriori risposte ai cittadini rocchesi” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere degli scarichi abusivi individuati nel canale di Roccapiemonte dopo l'emissione di apposita Ordinanza Sindacale, il prossimo step, di concerto con il Consorzio di Bonifica, sarà la chiusura degli stessi scarichi.

Inoltre, il Comune di Roccapiemonte si candiderà con un proprio progetto in tema di irrigazione per ottenere fondi dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

Il progetto, in sostanza, prevede la possibilità dell'emungimento di acqua da due pozzi del Consorzio di Bonifica esistenti sul territorio di Roccapiemonte che, con l'utilizzo di varie tubazioni, potranno essere utilizzati in ambito agricolo nelle aree di Casali-San Potito e zona Starza-via S.Efrem.

“Presenteremo molto presto un progetto con il quale daremo l’opportunità ad imprenditori agricoli, contadini e più in generale ai cittadini di Roccapiemonte interessati, di poter fruire dell'acqua attraverso questi due pozzi con nuovi allacciamenti e un sistema che permetterà un più equo utilizzo dell'acqua per servizi legati all'agricoltura” hanno concluso il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.