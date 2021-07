Pontecagnano, ripascimento fascia costiera: "Riparte la grande opera" "E' mia intenzione dare vita ad una commissione sulla litoranea con esperti e operatori del settore"

Dopo dieci anni termina la battaglia che impediva l’inizio del progetto di ripascimento in Litoranea Magazzeno. "Finalmente si conclude la fase dei ricorsi delle ditte escluse dall'assegnazione dei lavori e riparte così la grande opera che interesserà tutta la costa del nostro comune." annuncia soddisfatto il sindaco Giuseppe Lanzara. I lavori a Pontecagnano Faiano vedranno la realizzazione del nuovo Ponte ASA oltre che gli interventi di difesa della costa e del territorio "che saranno di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico della nostra Città."

"Questo progetto rappresenta la grande sfida per il rilancio della fascia costiera. Proprio per questo è mia intenzione dare vita ad una “commissione sulla litoranea” in grado di mettere in campo nuove proposte, idee e sarà composta da esperti e operatori del settore." Aggiunge la fascia tricolore.

"Senza ambizione non si inizia niente. Senza lavoro non si finisce niente. Si è classe dirigente se si superano gli slogan e la propaganda populista e si danno risposte concrete alle comunità" Conclude il sindaco Lanzara.