Castellabate: parte il night shuttle che collega la costa al centro storico Attivo tutti i venerdì, sabato e domenica. Ecco gli orari

È partito anche quest’anno a Castellabate il servizio turistico di trasporto notturno che collegherà le località costiere con il centro storico.Il night shuttle, tutti i venerdì, sabato e domenica collegherà le località costiere di San Marco e di Santa Maria con il centro storico di Castellabate. Si tratta di un servizio promosso da Comune di Castellabate e curato dalla società di trasporti locale SMEC che permetterà di raggiungere comodamente il borgo, evitando l’utilizzo di mezzi propri e la ricerca di un parcheggio nel centro storico.

Orari corse estate 2021:

ANDATA

dal Porto di San Marco alle 20:30, 21:20, 23:20 fermata in Piazza Lucia a Santa Maria alle 20:40, 21;30, 23:30 e arrivo a Castellabate previsto per le 20:50, 21:40, 23:40

RITORNO

Castellabate (rotonda Elios) 20:50, 21:40, 23:40

S. Maria 21:00, 21:50, 23:50

San Marco porto 21:10, 22:00, 24:00

A richiesta (minimo 5 persone) da Annunziata, Ogliastro, Lago dalle ore 20.

Il servizio rimarrà attivo, ad esclusione del 14 e 15 agosto, fino al 29 agosto.

Per info 0974961565 dalle 9 alle 12