Camerota, Pollica e Velia insieme per "Vita Mediterranea - vita sostenibile" Un viaggio nella storia della dieta Mediterranea

Camerota, Pollica e Velia insieme per il progetto “Vita Mediterranea - vita sostenibile”, l’evento che rientra nel programma “Food For Earth - G20 Edition” che il Future Food Institute e FAO promuovono per dar voce agli innovatori, al mondo della scienza, ai produttori, agli agricoltori ed a tutti coloro sono oggi stanno positivamente contribuendo al cambiamento dei sistemi agroalimentari ed al programma “All 4 Climate” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica in occasione del Summit sul Clima COP 26.

Ieri, sabato, il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e l’assessore al Turismo e alla Cultura Teresa Esposito, hanno raggiunto il Castello dei Principi Capano di Pollica per prendere parte al primo di una serie di eventi che vedrà il Comune di Camerota protagonista.

«In base alle ricerche effettuate alle Grotte della Cala e della Serratura e in altri siti preistorici dell’Italia meridionale, sappiamo che durante il Paleolitico l’uomo seguiva una dieta variata incentrata sul consumo di carne (da risorse sia terrestri che acquatiche) e di una vasta gamma di vegetali» ha detto Scarpitta nel corso dell’incontro.

«La carne degli animali selvatici era magra ed era dotata, pertanto, di un alto contenuto proteico, offrendo caratteristiche nutrizionali ben diverse dalla carne degli odierni animali domestici. Interessante - ha continuato Scarpitta - è la scoperta di legumi selvatici nei livelli dell’Epigravettiano alla Grotta della Serratura. Queste dati testimoniano che, anche in assenza di pratiche agricole, i cacciatori-raccoglitori del Paleolitico erano in grado di seguire un’alimentazione varia e bilanciata ed avevano, dunque, una conoscenza empirica approfondita delle risorse alimentari disponibili e delle loro caratteristiche nutrizionali. In periodi più recenti, in cui è già presente l’economia produttiva (agricoltura e allevamento), si segnala alla Grotta della Cala nei livelli dell’età del Rame (circa 5000 anni fa) la comparsa dell’olivo selvatico (Olea europaea), progenitore dell’olivo domestico».

Un filo storico molto importante lega indissolubilmente la nascita della dieta Mediterranea nel Cilento, alla vita preistorica di Camerota. L’argomento sarà al centro di un evento che si terrà a settembre proprio a Camerota. Un viaggio nella storia della dieta Mediterranea.