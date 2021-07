Baronissi, "Notizie false e diffamatorie su fb": sindaco presenta denuncia Valiante:"Gravi affermazioni in merito a lavori per la realizzazione di un' opera pubblica"

"Gravi affermazioni, assolutamente diffamatorie, si leggono anche in alcuni post di commento." Esplode la polemica dopo un post pubblicato nella giornata di ieri in merito a dei lavori a Baronissi per la realizzazione di un’importante opera pubblica. Nel post, ricondiviso dal primo cittadino, si legge: "E dopo un anno i nostri eroi sono ancora qui. Non ho mai visto un'impresa più incompetente di questa. Come minimo avranno preso l'appalto con il 70-80% di ribasso."

"Notizie del tutto false e capziose." Sottolinea il sindaco Valiante che agginge: "Al fine di tutelare il decoro , la dignità, l’immagine dell’Amministrazione comunale, degli Uffici comunali, tutti chiamati in causa e assolutamente estranei ai fatti oggetto di accusa, provvederemo a rimettere gli scritti ai nostri legali affinché siano confermate le rilevate fattispecie criminose e denunciate all’Autorita’ Giudiziaria."