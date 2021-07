Pellezzano più sicura: installate 14 nuove telecamere Obiettivo prioritario la tutela dei nuovi parchi pubblici attrezzati inaugurati dall’Ente

Continuano a ritmo serrato le operazioni di installazione di nuove videocamere sul territorio del Comune di Pellezzano.

Grazie all’utilizzo dei residui del finanziamento del cosiddetto “Decreto Salvini” ottenuto dall’Ente nel 2019, si sta procedendo in questi giorni a potenziare il sistema di videosorveglianza realizzato dall’Ente nel 2020, avendo come obiettivo prioritario la tutela dei nuovi parchi pubblici attrezzati inaugurati dall’Ente.

“Grazie all’installazione di nuove telecamere, andremo a rafforzare ulteriormente la struttura comunale realizzata da quest’Amministrazione” commenta il Sindaco Dott. Francesco Morra “La videosorveglianza rappresenta un valido strumento di supporto all’importante lavoro della nostra Polizia Municipale, grazie al quale negli ultimi due anni sono stati elevate numerose contravvenzioni per abbandono illecito di rifiuti, ridimensionando così l’incivile fenomeno delle micro-discariche. Inoltre, il sistema di videosorveglianza si è rivelato essenziale ai fini delle indagini dei Carabinieri per alcuni episodi delinquenziali che si sono registrati sul territorio, a conferma della giusta scelta politico-amministrativa. Con questo intervento, agli obiettivi strategici precedentemente menzionati, aggiungiamo la tutela dei parchi pubblici inaugurati nei mesi addietro dall’Amministrazione Comunale.Naturalmente, è impensabile monitorare ogni angolo del territorio attraverso l’installazione di telecamere, sia per motivi tecnici che ovviamente economici. Pertanto, il mio appello è rivolto innanzitutto all’osservanza di un comportamento civile e rispettoso verso il decoro urbano nonché della legge, così come la larga maggioranza dei nostri Cittadini già fa”.

Il progetto è stato seguito dal Consigliere Comunale Ivan Facenda, e prevede l’installazione di 14 nuove telecamere, sia di contesto che di lettura targa, in tutte le frazioni del territorio comunale, nonché nelle seguenti strade: Via Eroi di Nassiriya, Via Livatino, Via Matteotti, Via Tenente Farina - Cimitero Comunale, Via Nicola Russo, Via Aldo Moro, Via M.L.King, Via Grillo, Via Filanda, Via Wenner, Via S.Bartolomeo, Via Spirito Santo, Via Matteo Petraroria, Piazza G. Di Vittorio.