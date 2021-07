Tartarughe, ancora due nidi in Cilento: la Campania conta 40 deposizioni Prime nidificazioni ad Acciaroli e Paestum

Continuano ad aumentare le nidificazioni di tartaruga caretta caretta in Campania. Questa mattina ancora una bel risveglio per i tanti volontari che si stanno occupando di monitorare i litorali, coordinati dalla stazioni zoologica Anton Dohrn: altri due deposizioni sono state accertate lungo le coste salernitane. E' ancora il Cilento a far registrare nuove nidificazioni, scoperto il primo nido a Paestum, al lido Athena ed il primo nido anche ad Acciaroli, presso il lido Giglio di Mare.

"Questa notte abbiamo ricevuto una bellissima visita - Ha scritto sui social il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - dalle tracce si direbbe sia una caretta caretta! Sul tratto di spiaggia libera tra il lido le Serre di Mare e il Giglio Marino, Beniamino e Giovanni (gli operatori Sarim) che si prendono cura della pulizia della nostra spiaggia, hanno ritrovato tracce evidenti di un tentativo di nidificazione. Avrà deposto le uva la nostra amica Caretta Caretta?" Il personale autorizzato che si occupa di accertare la presenza delle uova ha confermato, poi, la deposizione.

La Campania conta così 40 nidi in totale di cui, la maggior parte, sono lungo le coste cilentane e una dozzina lungo il litorale casertano. In pochi minuti, questa mattina, i volontari del gruppo Tartapedia, che stanno monitorando l'evolversi delle nidificazioni in tutta Italia, hanno ricenuto segnalazioni dalla Campania e dalla Calabria. Dunque, è stato confermato e superato il tetto delle 150 nidificazioni in tutta Italia.

"Cifre che due estati fa nemmeno erano immaginabili e che invece sembrano puntare nuovamente verso l'alto. Basti pensare che lo scorso anno, al 26 luglio, i nidi confermati erano 125 e quindi 28 in meno rispetto ai 153 di stamattina.Nell'attesa di darvi tanti altri annunci, ringraziamo gli operatori ed i volontari che da tutta Italia ci tengono aggiornati e che ci permettono così di creare questa sorta di database, consultabile gratuitamente da chiunque voglia." Fanno sapere dal gruppo.