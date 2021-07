San Marzano sul Sarno: "Mercato ortofrutticolo nel degrado" La denuncia del gruppo "Noi sempre tra voi"

"Il degrado del Mercato ortofrutticolo di San Marzano sul Sarno è sotto gli occhi di tutti, basta fare un giro per vedere le situazioni precarie in cui sono costretti a lavorare decine di operatori". A sollevare il caso sono Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda, consiglieri comunali del gruppo #Noi sempre tra voi. I tre elencano le criticità della struttura, documentate anche attraverso alcune foto: "Locali senza manutenzione e con materiale abbandonato, vetri rotti, erbacce che crescono incontrollate tra uno spazio e l’altro. Uno spettacolo indecoroso per una città, una prospettiva che va immediatamente invertita. Il Mercato ha bisogno di un urgente intervento di bonifica e ristrutturazione perché possa tornare a essere un luogo attrattivo e commercialmente appetibile, anche per chi arriva da fuori provincia. Basta con gli spot elettorali, basta con le promesse, occorrono fatti, la struttura comunale del Mercato Ortofrutticolo non può assolutamente essere lasciata in balia del degrado. Parliamo di una struttura che porta nelle casse del Comune qualcosa come 100mila euro l'anno circa, perché ci sono circa 12 stand che versano 8mila euro circa ogni anno per mantenere il proprio posto. Ecco perché bisogna chiedersi dove vanno a finire questi soldi visto che la manutenzione non è garantita, e i servizi igienici sono uno scempio. Per questo chiediamo a questa amministrazione comunale di intervenire con tempestività ad eliminare il degrado che interessa l'area del Mercato ortofrutticolo, con non poche difficoltà degli operatori del mercato nella gestione quotidiana delle loro attività. Chiediamo a questa amministrazione comunale di considerare una priorità il decoro della nostra città e di tutte le strutture presenti sul nostro territorio, perché un Paese più decoroso,e più pulito è più accogliente e valorizza il suo territorio. Bisogna dare servizi a chi investe sul nostro Mercato ortofrutticolo”.