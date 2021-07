Report sicurezza a Pontecagnano: in una settimana 45 denunce Controllate oltre 700 persone

Continuano i controlli a Pontecagnano, nel corao dell'ultima settimana l'arma dei Carabinieri impegnata sul territorio ha impiegato162 unità. Sono state controllate 701 persone, 410 controlli su veicoli. Effettuate 4 perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare. Nel corso delle verifiche sono state denunciate 45 persone in stato di libertà ed elevate 12 contravvenzioni al codice della strada.

Ancora, la Polizia Locale, con il presidio fisso in prossimità del Ponte ASA, ha effettuato azione di deterrenza evitando situazioni di pericolo nel tratto indicato elevando così solo 25 verbali. Registrate 154 contravvenzioni ad automobilisti per inosservanza del codice della strada e nello specifico divieto di sorpasso. Mentre le guardie rurali ausiliarie hanno registrato 5 segnalazioni per abbandono rifiuti e 4 controlli zoofili. Inoltre, per la tutela del mare, continuano le attività di controllo dei corsi d'acqua e di prevenzione contro gli scarichi abusivi. Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività.

Il sindaco Lanzara: "Un caloroso plauso va a Carabinieri, Polizia Municipale e ASAD PEGASO che, grazie alla loro presenza, garantiscono il regolare svolgimento delle operazioni presso il Polo vaccinale. Per il lavoro svolto, a nome di tutta la Città ringrazio questi agenti, uomini e donne, che garantiscono la sicurezza a Pontecagnano Faiano."