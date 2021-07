Baronissi: Mario Santaniello è il nuovo presidente dell'associazione "Il Punto" Avrà anche la delega alla protezione civile e alle politiche sociali.Gli auguri del sindaco Valiante

Mario Santaniello, storico volontario di Baronissi, è il nuovo presidente dell’Associazione “Il Punto onlus”. Santaniello avrà anche la delega alla protezione civile e alle politiche sociali. Eletto a larghissima maggioranza anche il nuovo direttivo composto dal vicepresidente Gianluca Di Rosa (con delega ai servizi sanitari), Donato Sessa (delega alla segreteria e all’amministrazione), Antonio Oliva (logistica) e Nello Giaquinto (tesoriere e responsabile del servizio civile e banco alimentare).

“Al neo Presidente e al neo Consiglio Direttivo gli auguri miei personali e dell’Amministrazione Comunale – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - un saluto e un doveroso ringraziamento va al Presidente uscente, Antonio Aliberti, per lo straordinario lavoro prestato in tanti anni e per i tanti risultati raggiunti. Il nuovo direttivo sicuramente lavorerà con passione ed entusiasmo per far crescere ancora l’Associazione e per farsi sempre più promotore dei valori che la animano ogni giorno. Cultura della sicurezza, della prevenzione e del volontariato sono cresciute anche grazie alla competenza e dedizione dimostrata dall’associazione Il Punto che ringraziamo per l’impegno quotidiano che profonde al servizio della comunità”.