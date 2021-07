Mario Santaniello è il nuovo presidente dell'associazione "Il Punto" Eletto il nuovo consiglio direttivo dell'associazione di volontariato

Mario Santaniello è il nuovo presidente dell'associazione "Il Punto" di Baronissi. Dopo i risultati emersi dalle elezioni associative tenutesi lo scorso 25 luglio, il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza "Il Punto" Odv è stato aggiornato con le seguenti cariche: Mario Santaniello (presidente, responsabile di Protezione Civile e Politiche Sociali); Gianluca Di Rosa (vice presidente e responsabile del settore Sanitario); Aniello Giaquinto (responsabile del parco mezzi associativo, del servizio Civile Universale, dei rapporti con il Banco Alimentare); Donato Sessa (responsabile della segreteria associativa); Antonio Oliva (responsabile della Logistica). Gli incarichi di tesoriere e segretario saranno ricoperti rispettivamente da Aniello Giaquinto e Gianluca Di Rosa.

«Un caro ringraziamento al presidente uscente Antonio Aliberti, per quanto fatto sino ad ora per la crescita dell'Associazione, un grazie da parte di tutti i volontari. Le nostre più care congratulazioni a tutti, e un augurio di buon lavoro per traguardi migliori», si legge in una nota diramata dall'associazione.