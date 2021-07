Rogo a Pellezzano: volontari e vigili del fuoco evitano il peggio Si indaga sulla natura dolosa o colposa che ha determinato il rogo

Paura a Pellezzano, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni nella zona boschiva del territorio. Si indaga sulla natura dolosa o colposa che ha determinato il rogo. A causa delle temperature roventi si sono propagate fiamme che hanno minacciato tutto l’ambiente circostante.

Per evitare pericoli è stata chiusa al traffico la SP27 con la disposizione di una vigilanza preventiva. L’arteria di collegamento è stata riaperta a seguito delle operazioni di spegnimento.

Sul posto sono subito giunte due squadre della locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, che hanno iniziato l'attività di spegnimento. Nella circostanza sono stati allertati il Sindaco, dott. Francesco Morra, che ha diretto le operazioni in stretto contatto con il responsabile operativo comunale Agostino Napoli, e i vigili del fuoco della sezione di Salerno con tre automezzi. Allertati anche gli uomini dello la Sma Campania, intervenuti con un altro mezzo per favorire lo spegnimento del rogo.

“Grazie al tempestivo intervento degli uomini della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, dei vigili del fuoco e dello Sma Campania – ha detto il Primo Cittadino – si è sin da subito dato seguito alle operazioni di spegnimento del vasto rogo sviluppatosi sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare va rivolto anche alla Sopi (Sale operatrici Provinciali integrate) di Salerno diretta da Elisabetta Romano, con la quale sono stato in stretto contatto per coordinare le azioni da mettere in campo, ai DOS (Direttori operativi spegnimento) e ai mezzi aerei messi a disposizione dall’AIB della Regione Campania, che hanno contribuito a domare le fiamme prima che si propagassero in maniera più vasta”.

Nella circostanza è intervenuto anche un mezzo aereo nazionale che ha contribuito alle operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione di Pellezzano e il Comando della Polizia Municipale agli ordini del comandante Carmine Somma. In definitiva, grazie al coordinamento del Sindaco Morra, che ha diretto le operazioni in stretto contatto con i competenti organismi provinciali di Salerno e regionali di Napoli, e grazie al pronto intervento dei volontari e degli operatori di settore si è riusciti a bloccare il vasto rogo sviluppatosi evitando ulteriori pericoli per i residenti.