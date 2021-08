Torna a splendere il palazzo marchesale di Marina di Camerota Il simbolo della cittadina costiera cilentana era ricoperto di rovi e sterpaglie

Il palazzo marchesale di Marina di Camerota torna a splendere dopo anni di abbandono. Il simbolo della cittadina costiera cilentana era ricoperto di rovi e sterpaglie. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, dopo aver quasi completato l'iter per l'acquisto del bene, ha chiesto alla curatrice fallimentare, custode del palazzo, di poterlo mettere in sicurezza e di rimuovere la discarica che da anni insisteva all'ingresso oltre a tutte le erbacce che ne coprivano il fascino. Ieri sera, martedì, in occasione dei festeggiamenti del Patrono San Domenico, è stato illuminato con il tricolore. Un simbolo di rinascita in un periodo storico così delicato.