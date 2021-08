Baronissi: inaugurata la nuova "casa dell'acqua" nel quartiere Cariti Il punto di distribuzione di acqua a Km 0 si aggiunge a quello già esistente al largo dei Ferrovieri

E’ stata inaugurata la nuova Casa dell'Acqua in viale Pertini, nel quartiere Nuova Irno a Baronissi. L'impianto consente, oltre ad un notevole risparmio per le famiglie, una riduzione dell’impatto sull’ambiente grazie al contenimento della produzione e smaltimento di plastica. I cittadini potranno usufruire del servizio tramite l’uso di schede prepagate o monete da cinque centesimi a litro (liscia e gassata). “Il Comune di Baronissi è da tempo plastic free – ha detto il sindaco Gianfranco Valiante – ed è pronto ad installare altri impianti perché è un servizio alla città e all’ambiente. Utilizzando l’acqua di rete aiutiamo il pianeta riducendo l’utilizzo di plastica usa e getta a favore di bottiglie riutilizzabili, senza nessun impatto ambientale, nessun camion che viaggia per consegnarla, nessun rifiuto da smaltire”.

“Questa iniziativa rientra, a pieno titolo, nella promozione di comportamenti ecologicamente sostenibili portati avanti dall’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore all’ambiente Alfonso Farina – sensibilizzando i cittadini al tema della risorsa acqua. Quella delle casette è monitorata e “certificata” da analisi eseguite a cadenza trimestrale. E’ economica: ha un costo poco più che simbolico di 5 centesimi al litro. E’ ecosostenibile perché consente di non utilizzare bottiglie di plastica riducendo l’inquinamento dovuto alla produzione, allo smaltimento e al trasporto su gomma”. Il punto di distribuzione di acqua a Km 0 si aggiunge a quello già esistente al largo dei Ferrovieri.