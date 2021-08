Nocera Inferiore, al via i centri estivi e attività socio-educative per minori "Un momento da vivere in sicurezza e con cautela a causa del Covid, ma che restituisce normalità”

Sono partiti ieri mattina, i centri estivi per i minori organizzati dal Comune di Nocera Inferiore. Il primo gruppo comprende 130 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.

Così il sindaco Manlio Torquato: “Con l’ avvio dei centri estivi garantiamo svago e spensieratezza ai nostri ragazzi. Un momento da vivere in sicurezza e con cautela a causa del covid, ma che restituisce normalità”

Le strutture accreditate per l’ erogazione dei servizi nell’ ambito S0_01 sono per 11, di queste 4 sono ubicate nel territorio di Nocera Inferiore. Per i cittadini residenti a Nocera Inferiore, l’ iscrizione ai centri estivi per i minori è stata prorogata fino alla data del 20 Agosto. La scelta della struttura accreditata è lasciata alle famiglie per permettere loro di scegliere in base alle proprie necessità e ai servizi offerti. Ai soggetti beneficiari sarà erogato un voucher utilizzabile presso le strutture inserite nell’ elenco dei soggetti prestatori del servizio. Ciascun voucher viene assegnato previa domanda del richiedente nel limite delle risorse stanziate e secondo precisi criteri di priorità di accesso(condizioni lavorative dei genitori, valore ISEE e carichi familiari complessivi). La proroga è stata validata fino al 30 settembre anche per le strutture da accreditare ai servizi. Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate entro e non oltre il giorno 20 agosto 2021 ore 12,00 secondo le seguenti modalità di trasmissione: - con consegna diretta al Segretariato Sociale sito in Via Libroia 1 – Nocera Inferiore, esclusivamente compilando l’apposito modulo, Allegato A, scaricabile dal sito o attraverso la posta elettronica all’indirizzo: socio.educativo@comune.nocera-inferiore.sa.it.