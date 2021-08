Vietri sul Mare, terremoto in giunta. Il sindaco silura Capozzolo, è scontro Il sindaco: venuto meno il rapporto fiduciario. L’ex assessore: con Benincasa tradita la parola data

«Ho provveduto a revocare deleghe ed assessorato ad Antonello Capozzolo perché venuto meno il rapporto fiduciario e per motivazioni di natura esclusivamente politica». Così il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, annunciando la revoca dell’assessorato ad Antonello Capozzolo, dopo le dichiarazioni espresse e divulgate attraverso una nota stampa condivida dal coordinamento provinciale dei Fratelli d’Italia. «Le posizioni marcatamente politiche e partitiche espresse dall’assessore Capozzolo non consentono di assicurare coesione e unità della maggioranza. La revoca, dunque, riguarda motivazioni politiche e non personali o professionali. E’ mio compito - prosegue il sindaco De Simone - mantenere compatta la maggioranza per poter proseguire gli obiettivi amministrativi che ci siamo prefissati e che stiamo portando avanti con impegno, passione e determinazione», la presa di posizione del primo cittadino vietrese.

A scatenare la dura reazione di Giovanni De Simone l'attacco frontale arrivato da Capozzolo, attraverso un documento condiviso con il commissari provinciale di Fratelli d'Italia Salerno, Giuseppe Fabbricatore.

«Quando ho preso parte al progetto politico del sindaco De Simone, era chiaro il presupposto che ci sarebbe stata una gestione amministrativa diversa da quella dell’ex sindaco Francesco Benincasa. Ritrovarsi Benincasa nominato alla "Vietri Sviluppo" rappresenta il tradimento di questo principio ed ho subito manifestato la mia contrarietà sperando che si trattasse solo di indiscrezioni destituite di fondamento», la reprimenda dell'ormai ex esponente dell'esecutivo che non ha condiviso la nomina dell'ex primo cittadino.

«La reazione del sindaco con la revoca del mio mandato assessoriale, invece, conferma che il nostro primo cittadino si è consegnato a Benincasa. Resto a servizio di Vietri sul Mare con il rammarico di non poter completare il lavoro intrapreso ma, seppur in diverso ruolo, continuerò a dare tutto me stesso. Resto a schiena dritta al cospetto deivVietresi mentre altri dovranno fare acrobazie per motivare il tradimento degli impegni», l'ultima stilettata di Capozzolo.