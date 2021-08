Rifiuti, inaugurato il nuovo centro di raccolta ad Agropoli Il sindaco: la struttura risolve vari problemi e potrà essere riferimento per i cittadini

E’ stato inaugurato il Centro di raccolta comunale. Sorge in località Malagenia, area periferica della città, su una superficie di 2.500 metri quadrati circa. Sarà gestito dalla Sarim, cui è affidato il servizio di igiene urbana. Il Centro sarà al momento operativo solo per la logistica dell’azienda, quindi dal 1 settembre 2021 sarà aperto al pubblico. Da quella data si potranno conferire: ingombranti già selezionati, sfalci di potatura e tutti i tipi di rifiuti riciclabili (carta, cartone, plastica in mono materiale, ecc.).

«Ringrazio - afferma il sindaco Adamo Coppola - gli uffici comunali che hanno seguito questo lavoro e la Sarim che ha realizzato l’intervento, anche con rapidità. Si è perso un po’ di tempo per la pandemia, per procedure di carattere burocratico-amministrativo e per alcuni ricorsi. Questi ultimi però sono stati buona cosa perché in un certo senso hanno fortificato le procedure svolte, in quanto incrementando i controlli è stato come sottoporci alle analisi del sangue, certificando alla fine che le cose sono state fatte bene».

E sulla struttura ha sottolineato: «Il Centro di raccolta nasce in un punto strategico e nella sua semplicità va a risolvere tanti problemi: in primis si potranno presto depositare gli ingombranti, eliminando le attese, oltre a tante altre tipologie di rifiuti, in secondo luogo si migliora la logistica dell’azienda. E’ presente, ad esempio, una rampa per lo svuotamento dei rifiuti nei cassoni che poi partiranno per essere portati a smaltimento. Con questa struttura quindi raggiungiamo un doppio risultato: implementiamo la logistica della società e miglioriamo il servizio ai cittadini. Un meccanismo virtuoso che ci porta a dire di aver fatto un buon lavoro».

«Il Centro di raccolta - aggiunge Silvio Petrone, direttore generale della Sarim Srl - è uno strumento per migliorare la performance ambientale: non solo dal punto di vista logistico per l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti ma anche per i cittadini, affinché possano differenziare sempre meglio i rifiuti, riducendo magari l’abbandono degli stessi. Infatti a partire dal 1 settembre potranno venire ogni giorno a conferire presso la struttura, quindi è un vantaggio per tutta la città di Agropoli. Al momento ci sarà una fase di start up per rodarla un po’, poi dal prossimo mese i cittadini potranno venire a conferire liberamente tutti i materiali differenziati».