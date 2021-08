Canfora: "Siamo orgogliosi e fieri Angelo Crescenzo" “Anche oggi, ricevendo un colpo definito proibito nel karate hai dimostrato il coraggio di rialzarti”

“Siamo orgogliosi e fieri, Angelo Crescenzo. Anche oggi, ricevendo un colpo definito proibito nel karate e che ti ha fermato, hai dimostrato a tutti il coraggio di rialzarsi”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora che continua: “È un onore per noi cittadini di Sarno, lo è per il Tricolore che porti alto nelle tue sfide.

Possiamo solo immaginare i sacrifici che fai ogni giorno. Vogliamo tutti insieme farti sentire il nostro più profondo affetto e lo facciamo dicendoti “Grazie. Ci hai riempito il cuore, ci hai portato con te in cima al Mondo ed alle Olimpiadi. Ci saranno nuove sfide, nuovi traguardi, perché un campione come te non si ferma mai" ha concluso la fascia tricolore.