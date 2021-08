Pellezzano: quasi 1.7 milioni per riqualificare la scuola di Capriglia "Questo grandioso risultato conferma l’attenzione dell’Ente verso le scuole"

È di 1.679.631,00€ il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Pellezzano per il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale N. 63 del 21/05/2021 che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione della scuola di Via Santa Maria Amato di Capriglia, secondo la provvisoria (per verifica delle dichiarazioni e dei documenti allegati) graduatoria stilata nell’ambito dei fondi stanziati dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019 per le annualità dal 2021 al 2034.

“Si conferma la grande capacità di progettazione dell’Amministrazione e degli uffici comunali” - dichiara il Sindaco Francesco Morra - "Questo grandioso risultato conferma l’attenzione dell’Ente verso le scuole, già interessate da lavori di ammodernamento la scorsa estate, ed in genere verso i beni pubblici. Mi preme ringraziare l’Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaela Landi, Consigliere delegato all’Urbanistica Vito Mona ed il Responsabile dell’Ufficio Gestione del Patrimonio Arch. Alfonso Landi. Lavoreremo affinché i lavori comincino nel minor tempo possibile, affinché tutti i nostri ragazzi possano usufruire degli spazi didattici con tutti i comfort necessari”.