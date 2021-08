Lotta al randagismo a Castellabate: la nuova ordinanza del sindaco Previsto il censimento della popolazione canina e campagna di sterilizzazione

Il Comune di Castellabate compie un passo decisivo e fondamentale per la lotta al randagismo.

Il sindaco f.f., Luisa Maiuri, ha firmato una nuova ordinanza a tutela degli animali. Accogliendo l'istanza della Lega Nazionale per la difesa del cane, che opererà in collaborazione con l’Asl veterinaria Salerno di Agropoli, il Comune autorizza a prelevare i cani randagi, verificandone lo stato di salute, microchippare, cioè identificare e iscrivere all'anagrafe canina come cane del Comune, e successivamente a reimmetterli sul territorio.

Per limitare il fenomeno del randagismo si provvederà, oltre al censimento della popolazione canina randagia e padronale, anche ad una adeguata campagna di sterilizzazione. Grazie al lavoro del corpo di Polizia Municipale e al supporto dei volontari, si intende insomma intensificare azioni mirate ad aiutare gli amici a quattro zampe senza padrone.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito all’Ordinanza sindacale: «La strada giusta per combattere una volta per tutte la piaga del randagismo è quella di contenere le nascite ma al tempo stesso garantire il benessere degli animali. Attraverso questo circolo virtuoso, inoltre, si darà respiro alle casse del comune, con la drastica riduzione delle spese di mantenimento presso i canili».