Nocera Inferiore: al via progetti per i giovani promossi da Confartigianato Sono rivolti alla fascia d'età dai 18 ai 29 anni

A settembre il primo laboratorio di formazione dedicato alla creazione di impresa e pianificazione della carriera, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Il Comune di Nocera Inferiore, su impulso dell’ assessorato alle Politiche dello sviluppo economico e fondi comunitari guidato da Antonio Franza, aveva aderito la scorsa primavera all’iniziativa del Progetto DARE - Day one alliance, promossa da Confartigianato Salerno. L'ente si era proposto come partner territoriale del progetto al fine di offrire ai giovani cittadini del territorio nocerino, un’opportunità di crescita professionale. Il progetto dedicato alla formazione sulla creazione d’impresa, partirà il prossimo 22 settembre e seguirà un calendario articolato in 7 incontri formativi.

Confartigianato Salerno beneficia dei fondi di due progetti Europei dedicati al rafforzamento dell’imprenditoria giovanile e alla pianificazione della carriera dei giovani nella provincia di Salerno nell’ambito del progetto Europeo DARE – Day One Alliance for Employement, co-finanziato dal fondo EEA and Norway Grants.