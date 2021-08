Vandalizzato nido di Caretta Caretta a Camerota I pali per delimitare il nido di tartarughe usati per un falò

Il gruppo di volontari Tartarughe Marine in Campania ha segnalato sulle proprie pagine social un brutto episodio accaduto in Cilento. “Nella notte appena trascorsa un gruppo di 40/50 persone ha rubato i pali del nido di Camerota al Viottolo, per fare un falò.

Noi anche abbiamo fatto dei falò nella nostra vita. Quindi non vogliamo demonizzarli.

Ma andare a sradicare i pali che recintano un nido di una specie protetta è un gesto vigliacco, ottuso, spregevole. Spero che almeno una delle persone che hanno compiuto questo gesto ieri, guardando questo post provi un po’ di vergogna. Ma ne dubito” precisano i volontari. Non si tratta però di un caso isolato. “D’ altronde solo pochi giorni fa mentre scavavamo per cercare un nido, ho chiesto ad un uomo “gentilmente può passare dal lato delle rocce, e non sopra le tracce?” Poiché la sua ragazza ci aveva appena camminato sopra, nonostante la zona fosse delimitata…. Egli mi ha risposto “è perché ci dovrei passare sopra, perché?!! Cogl....!”… e poi ci è passato sopra. Speriamo Agosto con le sue orde di zotici passi presto”.