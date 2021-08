Fontane storiche chiuse a San Marzano sul Sarno: la denuncia In azione il gruppo Noi #sempre tra voi

Le fontane storiche di San Marzano sul Sarno chiuse ai cittadini. Da diversi giorni le principali fontane di San Marzano sul Sarno, in via Cesare Battisti e quella storica di "fonz e camp", sono chiuse. Perchè? A chiederselo sono i marzanesi che le utilizzano quotidianamente. Una vicenda su cui il gruppo di opposizione "Noi #sempre tra voi" chiede chiarezza. "Una tradizione quella dell’accesso all’acqua delle fontane pubbliche. Non è stato messo alcun cartello per giustificare la chiusura delle due fontane - spiegano i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda -. Le due fontane sono molto usate in città e, a nome di tutti i fruitori, chiediamo al Comune un immediato ripristino, affinché non sia negata ai nostri concittadini questa tradizione storica di attingere acqua dalle fontane pubbliche. I cittadini di San Marzano sul Sarno pagano profumatamente il servizio idrico e non possono vedersi privati dell’uso di un bene pubblico, e per giunta senza alcuna motivazione

Ci sono mille altri modi di risparmiare acqua e denaro pubblico».