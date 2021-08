Lotta al Covid, nuovi open day in Cilento Al Palasele di Eboli in programma "Vaccini sotto le stelle"

Vaccini e lotta al Covid-19 nel Salernitano. Il Centro Mobile Vaccinale continua il suo "tour" in Cilento. Vaccinazioni senza prenotazione per tutti i residenti in Campania: un'altra importante occasione per uscire dall'emergenza. Nuovi open day sono stati organizzati dsll'ASL Napoli 1 Centro e dall’ASL di Salerno – con il supporto di ANCI Campania – con l'obiettivo di rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani raggiungendoli anche in vacanza. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nei quattro giorni di open day organizzati a Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano, ecco una nuova occasione per vaccinare il maggior numero di cittadini e vacanzieri. Le ulteriori tappe sono le seguenti: martedì, 10 agosto 2021, Casalvelino, mercoledì, 11 agosto 2021, Acciaroli, giovedì, 12 agosto 2021, Santa Maria di Castellabate, mercoledì, 18 agosto 2021, Sapri, giovedì, 19 agosto 2021, Villammare, venerdì, 20 agosto 2021, Agropoli.

Intanto, dall'Asl Salerno fanno sapere che è in programma per martedì 10 agosto, presso il Palasele di Eboli un serata di "vaccino sotto le stelle, con aperitivo", a partire dalle ore 19. A disposizione 300 dosi di Pfizer. L'iniziativa è in collaborazione con la Croce Rossa di Serre. E' gradita la prenotazione.