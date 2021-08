Giffoni Valle Piana: taglio del nastro per il "Parco Dolce Vita" Inaugurata la prima area di sgambamento per cani nel comune

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione della nuova area di sgambamento istituita all’interno del “Parco Dolce Vita”. Nel cuore della città, i cittadini di Giffoni Valle Piana potranno utilizzare uno spazio completamente a disposizione per i propri amici a quattro zampe. Un progetto voluto fortemente dal Sindaco Antonio Giuliano, con l’apporto del consigliere Giuseppe Marrandino e dell’intera Amministrazione Comunale, offrendo un ulteriore servizio all’intera cittadinanza mai avuto prima.

Nel corso della manifestazione, il Sindaco Antonio Giuliano e l’Amministrazione Comunale hanno premiato con una pergamena celebrativa il vigile del fuoco e concittadino Giuseppe D’Amato, primo salernitano ad ottenere la qualifica di cinofilo del Nucleo Regionale della Campania.

Il “Parco Dolce Vita” possiede un’area recintata e completamente destinata ai cani ed è stata arricchita con giostrine e di percorsi “agility dog” per un divertimento in massima sicurezza. Inoltre, l’intero parco è stato dotato di distributori di sacchetti e raccoglitori per le deiezioni canine, oltre all’installazione di una fontana per abbeverare gli ospiti a quattro zampe. Tutti i proprietari di cani potranno accedere liberamente e far correre e divertire liberamente i propri animali sotto la loro responsabilità. Inoltre una parte dell’intera area è stata destinata ai cuccioli, per permettere anche ai più piccoli un’esperienza di gioco senza pericoli.

“L’inaugurazione della prima area di sgambamento dei cani nella nostra Città rappresenta un nuovo traguardo raggiunto dall’Amministrazione Comunale – il pensiero del Sindaco Antonio Giuliano -. Da anni tanti concittadini aspettavano un’area interamente destinata ai cani, un posto sicuro, accogliente e ricco di servizi. Un gesto importante da parte dell’Amministrazione Comunale verso i migliori amici dell’uomo e i loro padroni che ci auguriamo sia usato con senso civico e rispetto delle regole e della natura”.