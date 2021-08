Battipaglia: tavolo tecnico sulla sicurezza dei cittadini "A settembre si provvederà a rimodulare il piano di controllo del territorio"

Battipaglia più sicura. Si è svolto un tavolo tecnico sulla sicurezza dei cittadini, l'azione di prevenzione, il controllo del territorio, anche in funzione anti-covid.

La Sindaca Cecilia Francese ha invitato presso la Casa Comunale i rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio Battipagliese, al fine di pianificare le attività di controllo del territorio durante il periodo estivo.

Nello specifico sia l'arma dei Carabinieri, sia la Polizia di Stato hanno convenuto sulla opportunità di una azione concertata in collaborazione con la Polizia Municipale, per garantire controlli mirati in aree critiche e sulla fascia costiera, evitando sovrapposizioni e consentendo presenze in aree più estesi del territorio comunale.

"Continueranno i controlli anti-covid, soprattutto nelle fasce orarie serali, nei fine settimana, nei luoghi di ritrovo serali, al fine di garantire il rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del virus, in particolare quelle del distanziamento fisico e per prevenire eventuali assembramenti. Già a settembre si provvederà a rimodulare il piano di controllo del territorio e la presenza coordinata delle forze dell'ordine, per una azione ancora piu' incisiva." Le parole della fascia tricolore.