Centro sociale di Roccapiemonte: conclusa la prima parte dei lavori Il sindaco: "Contiamo di concludere tutti gli interventi in tempi brevi"

Il Sindaco Carmine Pagano comunica che, presso il Centro Sociale di Roccapiemonte, sito in via della Fratellanza, sono stati ultimati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (pitturazione, applicazione di cartongesso, intonaco, sistemazione servizi igienici, etc.) volti alla riqualificazione e all’adeguamento del primo piano e della copertura della struttura.

A breve saranno eseguiti altri lavori che riguarderanno la sala auditorium che, la scorsa primavera, ha subito danni a causa delle inondazioni provocate dalle avverse condizioni meteo che arrecarono disagi in tutta l’area di Roccapiemonte dove insiste anche il Centro Sociale. A seguire in modo minuzioso l’iter degli interventi, portati a termine dalla ditta Costruzioni Paterno di Castel San Giorgio, sono stati il Responsabile del procedimento Giuseppe Spisso e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Rocco Rescigno.

Si ricorda che il Comune di Roccapiemonte nei locali del primo piano del Centro Sociale, stabilirà la sede del servizio “Centro Diurno dei Minori”, previsto dal Piano di Zona – Ambito Sociale S01_1, mentre le attività aggregative per anziani, verranno allocate al piano terra, presso la sala teatro- auditorium. Ottenuti i fondi necessari, nel mese di giugno scorso si era dato il via agli interventi di riqualificazione e manutenzione appena conclusi, interventi che proseguiranno, con un previsto secondo step, anche nelle prossime settimane.

“Contiamo di concludere tutti gli interventi in tempi brevi, così da avere nuovamente a disposizione una struttura, il Centro Sociale, dove prevedere numerose attività per i giovani, gli anziani e comunque per fornire alla popolazione di Roccapiemonte spazi determinanti dove poter organizzare eventi e manifestazioni, con la speranza che possiamo metterci definitivamente alle spalle la fase dell’emergenza pandemica. Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale e i suoi dipendenti per l’impegno profuso, la ditta per i lavori svolti a regola d’arte, augurandoci che gli eventi naturali, vedi le piogge della primavera scorsa, non si ripetano più” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.