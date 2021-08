Vietri, pugno di ferro a San Lorenzo e Ferragosto: intensificati i controlli Verifiche in spiaggia onde evitare possibili falò

Linea dura del sindaco di Vietri sul Mare in occasione della notte di San Lorenzo e in vista del Ferragosto. Il primo cittadino ha annunciato che da stasera e per tutta la settimana saranno intensificati i controlli, con il comando polizia locale, i carabinieri ed i gruppi di volontariato, sulle spiagge del territorio durante le ore serali e notturne onde evitare possibili falò. "Dalle ore 19 saranno inaccessibili tutti i varchi di accesso" Fa sapere la fascia tricolore. Una decisione presa anche al fine di scongiurare eventuali assembramenti.