Costiera nella morsa del traffico: richiesto incontro urgente in Prefettura Filt-Cgil e Uiltrasporti: "Una situazione imbarazzante"

Costiera Amalfitana nella morsa del traffico. I rappresentanti della Filt-Cgil, Arpino, e della Uil trasporti, D'Amato hanno scritto alla prefettura di Salerno, al presidente della conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana e alla direzione della Sita sud della sede della Campania chiedendo un incontro urgente al fine di risolvere la questione.

I rappresentanti denunciano "Una situazione imbarazzante che denota una scarsissima attenzione nei confronti del territorio e reca notevoli disagi ai turisti, ai pendolari, ai cittadini residenti e soprattutto ai lavoratori. Tale condizione, inoltre, rischia di danneggiare ulteriormente l’immagine e l’economia turistica di tutta la Costiera, già profondamente provata dalla crisi in corso".

Occorre quindi "Intervenire urgentemente per risolvere le problematiche relative alla viabilità sulla S.S.163. In tal senso, considerata la portata generale della questione, rivolgiamo un appello alla Prefettura di Salerno affinché convochi un incontro tra tutte le Istituzioni interessate allo scopo di poter quantomeno riattivare, in tempi brevissimi, il servizio degli ausiliari alla viabilità."