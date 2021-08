Baronissi, incendi in località Cariti: incontro comune - Legambiente "Una lotta che va affrontata con il coinvolgimento di tutti"

Sulla problematica incendi a Baronissi si è svolto questa mattina un incontro a Palazzo di Città tra il vicesindaco Anna Petta, l’assessore all’ambiente Alfonso Farina, la presidente della Commissione Ambiente Maria Chiara Barrella e il presidente di Legambiente Valle dell’Irno Antonio D’Auria. Massima l’intesa su una piaga che crea purtroppo grossi disagi sotto il profilo ambientale in una zona – quella dei Cariti – dove tra l’altro insiste la discarica bonificata e messa in sicurezza nel 2016. Amministrazione comunale e Legambiente lavoreranno in sinergia per la verifica costante delle acque delle falde acquifere a valle della discarica e dei terreni coltivati attigui all’area, per la salvaguardia della salute e dell’ambiente.

“La lotta agli incendi boschivi – evidenzia l’assessore Farina – va affrontata con il coinvolgimento di tutti, soprattutto di coloro che sono più sensibili alle problematiche relative al territorio e all'ambiente. L’area più colpita dagli incendi – quella dei Cariti - è monitorata costantemente dai nostri tecnici e non si evidenziano, per fortuna, particolari problematiche di inquinamento”.

“Per sconfiggere gli incendi serve una sinergia e un impegno da parte di tutti – fa eco Antonio D’Auria – Legambiente farà come sempre la sua parte, con la massima intesa e collaborazione, anche oggi pienamente dimostrata dall’amministrazione comunale. Bruciare le aree verdi e il patrimonio paesaggistico e boschivo porta solo perdite e desolazione sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed economico. Abbiamo chiesto al Comune il pieno coinvolgimento per la verifica dei danni nell’area più colpita dagli incendi, avviando una comune e proficua collaborazione”.