Nocera Inferiore, plesso Cicalesi: i chiarimenti dell'amministrazione L'assessore Ugolino: "Sempre attenti ai fondi per l'edilizia scolastica"

Plesso Cicalesi di Nocera Inferiore, arrivano i chiarimenti dell'amministrazione che in una nota chiarisce che “Il plesso era stato candidato al finanziamento ministeriale per ottenere i fondi necessari all’opera di riqualificazione ex novo. Il progetto presentato dall’Amministrazione ha previsto una spesa di 2 milioni 650 mila euro. Il Ministero ha ritenuto idoneo il progetto, ma non immediatamente finanziabile, poiché alla categoria scuole per l’ infanzia in aree svantaggiate, il bando ministeriale aveva previsto una somma limitata ed ha elargito i fondi a contesti urbani che vivono maggiori carenze sul territorio. Il progetto risulta comunque idoneo ed in graduatoria, dunque valido. E’ dunque infondata la notizia diffusa secondo cui il progetto risulta bocciato”. L’ Assessore Immacolata Ugolino, in merito ha aggiunto: “Questa Amministrazione è sempre stata attenta a tutti i fondi messi a disposizione per le opere di edilizia scolastica. Questo è un progetto valido tanto da essere ammesso in graduatoria ed essere rifinanziabile con la prossima annualità”.