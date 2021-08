Covid, a Pollica nuove restrizioni per attività e stop musica in spiaggia "Solo insieme eviteremo di ripiombare nell’incubo di nuove chiusure"

Torna la paura del Covid in Cilento, un nuovo aumento dei contagi ha spinto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani a "correre ai ripari". Il primo cittadino ha da poco firmato una nuova ordinanza che prevete nuove limitazioni rispetto all'orario di apertura di tutte le attività presenti sul territorio che dovranno rimanere chiuse dalle ore 2 alle ore 5 de mattino, fino a revoca del provvedimento. Previste, inoltre, anche limitazioni alle attività sonore: niente musica sugli arenili e sulla passeggiata soprastante il molo sopraflutto del porto ad Acciaroli.

"In questo lungo e duro periodo abbiamo messo in campo tutti gli sforzi possibili (screening, vaccinazione serrata rivolta a residenti e turistici) per fronteggiare nel migliore dei modi la pandemia, con l’intento di evitare l’adozione di restrizioni alle attività produttive, comprendendo il difficile momento e la necessità di sostenere le nostre imprese. - Ha scritto la fascia tricolore - Con l’approssimarsi del Ferragosto e con l’evidente crescita esponenziale del numero di utenti del nostro territorio, mio mal grado, ho ritenuto necessario adottare l’ordinanza".

Ma qualsiasi regola o restrizione "Non avrà però alcun effetto se non sarà accompagnata dalla collaborazione di tutti, cittadini, turisti e imprese. Solo insieme eviteremo di ripiombare nell’incubo di nuove chiusure." Conclude il prmo cittadino invitando, ancora una volta, chi non lo avesse fatto, ad approfittare delle vaccinazioni che si terranno oggi, dalle 18 alle 2 sul Porto di Acciaroli.