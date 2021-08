Access Point Wi-fi: prime postazioni a Pontecagnano Installati 10 access point wi-fi sul territorio comunale

Grazie all’adesione al bando pubblico WIFI4EU, in alcuni punti nodali di Pontecagnano Faiano è stata garantita l’attivazione di hotspot ad accesso libero con connettività a banda larga. Ciò per favorire la connessione gratuita, e ad alta velocità, dei cittadini, precisamente nelle aree a seguire:

Piazza Sabbato (fronte e retro) - Pontecagnano;

Piazza Risorgimento - Pontecagnano;

Stadio Comunale - Pontecagnano;

Casa Comunale - Pontecagnano;

Ufficio Anagrafe - Pontecagnano;

Sala “Centola” - Pontecagnano;

Piazza Garibaldi - Faiano;

Belvedere - Litorale Magazzeno.

“Un altro passo importante, che ci pone nella condizione di sostenere ancor meglio i cittadini, che al giorno d’oggi usufruiscono delle connessioni internet in modo continuato e duraturo. Al momento, sono stati previsti diversi access point, individuati in zone peculiari del nostro territorio, al centro come in periferia. Continueremo ad impegnarci affinché essi vengano posizionati anche altrove, in modo fa fornire un servizio capillare, a mero vantaggio della collettività”, ha dichiarato l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale.

Analoga la posizione del Sindaco Giuseppe Lanzara: “Siamo entusiasti di poter assicurare l’accesso libero e veloce alla rete wifi in aree aperte e chiuse del nostro territorio. Conosciamo le esigenze dei cittadini, per cui la connessione ad internet è diventata fondamentale e necessaria tanto per lo studio che per il lavoro e per il divertimento. Puntiamo, così, a sostenere i bisogni di tutti: giovani, ma non solo, in un’epoca in cui il mancato accesso agli strumenti elettronici, ed alla rete per usarli, costituiscono un problema ed un limite fortissimi”.