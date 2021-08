Turista muore per cause naturali, un video sui social: "E' stato il vaccino" L'ira della sindaca di Castellabate: "La diffusione di notizie false è reato"

Turista muore per cause naturali a Santa Maria di Castellabate. Un uomo riprende la fase dei soccorsi operati dai volontari del 118 e nel video dichiara: "Si vocifera, in piazza, sia stata colpa del vaccino". Hanno in poco tempo fatto il giro del web le immagini del dramma che si è consumato nella serata di ieri, venerdì 13 agosto. In merito alla questione si è espressa anche la sindaca Luisa Maiuri: “Sta circolando sui social il video di un ‘signore’ che sta diffondendo delle notizie assolutamente non veritiere"

"Purtroppo, effettivamente, ieri sera un ospite di una struttura ricettiva di Castellabate è deceduto per cause naturali e non assolutamente a seguito dell’inoculazione di vaccino in piazza Lucia - Ha sottolineato la fascia tricolore - Rammento che la diffusione di notizie false è reato!"

E sotto il post della fascia tricolore il commento di una donna, che si dice vicina ai proprietari della struttura, chiarisce ulteriormente quanto accaduto: "L'uomo e la moglie erano andati a fare una passeggiata, al rientro il signore si è sentito male, il personale dell'albergo prima ha chiamato i proprietari che erano da poco andati via, e poi sono corsi in piazza a chiedere aiuto visto che c'erano i medici che stavano vaccinando".