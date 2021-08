Emozione a Camerota: nuova schiusa di tartarughe caretta caretta Il nido era stato scoperto a seguito di una violenta mareggiata che aveva esposto le uova

Un anno da record, dopo il lungo periodo di nidificazione entra nel vivo il periodo delle schiuse dei nidi di tartaruga marina deposti lungo le coste della Campania. Sono 7 i siti attualmente interessati, da Castelvolturno a Palinuro, passando per Ascea e Marina di Camerota. E proprio dall'ultimo comune cilentano arrica una buona notizia. Il personale della Stazione Antologica Anton Dohrn che sta monitorando da vicino, sin dall'inizio, le nidificazioni ha fatto sapere che sono emerse ieri notte le prime tartarughe dal nido scoperto lo scorso 14 luglio a seguito di una violenta mareggiata che aveva esposto le uova e messo in serio pericolo la sopravvivenza degli embrioni.

"Ringraziamo tutte le persone che ci segnalano prontamente la presenza di tracce o di piccoli, consentendoci di intervenire per proteggerli! E in particolare per il prezioso supporto ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali LIPU Area Marina Protetta Punta Campanella Area Marina Protetta Regno di Nettuno Legambiente Campania Associazione ARDEA WWF Italia Domizia Tartarughe Marine in Campania" Scrivono sulla pagina ufficiale della Stazione Anton Dohrn.