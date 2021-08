Lotta al Covid e vaccini in vacanza: proseguono gli open day in Cilento Ecco i prossimi appuntamenti

Lotta al Covid e vaccini. Continuano le somministrazioni in Cilento. Dopo lo stop di ferragosto riprende la campagna vaccinale nei luoghi di vacanza. Prossimo apountamento a martedì 17 agosto a Santa Maria di Castellabate, mercoledì 18 agosto sarà il turno di Sapri, mentre giovedì 19 agosto il camper mobile sarà a Villammare. Ultima data, per ora, venerdì 20 agosto ad Agropoli. Prosegue dunque l'iniziativa congiunta dell’Asl Napoli 1 Centro e dell’Asl Salerno riservata ai residenti campani in vacanza. Durante le prime date, ad Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota, sono state già somministrare quasi 2.000 dosi. Le vaccinazioni saranno sempre dalle 18 alle 2 di notte. Per le prime dosi sarà somministrato il vaccino Pfizer. Non occorre la prenotazione.