Cava, i vigili sequestrano parco giochi abusivo La struttura ludica non aveva alcuna autorizzazione: denunciato il titolare

I vigili della sezione annona della polizia municipale di Cava hanno sequestrato un parco giochi abusivo. L'intervento è scattato in Corso Umberto I, dove - secondo gli agenti - era stata aperta al pubblico un'attività ludica per bambini senza alcuna autorizzazione.

Di qui il provvedimento di sequestro, mentre per il titolare è scattata la denuncia. Il Comune metelliano ha ricordato infatti che i parchi giochi sono soggetti alla licenza di pubblico spettacolo e al sopralluogo della commissione comunale per verificare che siano rispettati i requisiti di sicurezza.

La polizia locale cavese ha fatto anche sapere che sono in corso anche accertamenti in materia edilizia per eventuali abusi.