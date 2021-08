Il sindaco di Baronissi: "Pronti ad accogliere i profughi afghani" Piena condivisione e massimo sostegno al presidente Anci Campania

Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, risponde all' "appello" e si dice pronto "a sostenere concretamente e da subit"o la proposta del Presidente di Anci Campania ad accogliere i profughi afghani. Piena condivisione e massimo sostegno da parte del primo cittadino della Valle dell'irno al presidente Carlo Marino che, in un comunicato, si era detto "sconcertato per le parole di Salvini, il leader della Lega, che già si è espresso in maniera contraria, ancora una volta egli ha mostrato tutto il suo valore umano e politico".

Il presidente Anci aveva quindi proposto ai sindaci delle città campane di accogliere per motivi umanitari i profughi afghani: "Non restiamo indifferenti, ognuno di noi con un piccolo gesto può opporsi alla violenza cieca dei Talebani”.