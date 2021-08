Mancate vaccinazioni ai ragazzi di 12-19 anni a Nocera: l'appello del sindaco "Porre subito rimedio, consentire la vaccinazione anche ai non registrati che pure vogliano farlo"

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato e il presidente della commissione sanità il dottore Stile hanno inviato una nota all'Asl di Salerno per chiedere di provvedere alle vaccinazioni per i ragazzi della fascia di età 12 - 19 anni.

"Apprendiamo da alcuni utenti, che all'ospedale di Nocera Inferiore, laddove è attivo il punto vaccinale del Distretto territoriale, non vengono effettuate le vaccinazioni ai ragazzi in fascia di età 12-19 anni non registrati in piattaforma, nonostante le direttive sia regionali sia governative prevedano la possibilità di recarsi presso il centro vaccinale di riferimento senza registrazione o prenotazione." Si legge nel comunicato.

"Al di là del decremento delle vaccinazioni quotidiane che abbiamo rilevato nelle ultime due settimane (probabilmente in coincidenza con il periodo estivo), c'è da dire che questo disservizio che ha fatto sì che ragazzi recatisi alla vaccinazione siano tornati indietro, evidenzia una carenza pericolosa dal punto di vista preventivo, in ragione del fatto che riguarda ragazzi di giovane età, rientranti dalle vacanze e quindi fascia vulnerabile.Che ciò sia dovuto ad una mancanza organizzativa territoriale o peggio ad una mancanza di direttive operative della Direzione aziendale ai Distretti territoriali, resta il vulnus cui chiediamo di porre subito rimedio, allineandosi alle disposizioni regionali e consentendo subito la vaccinazione ai 12-19 enni non registrati che pure vogliano farlo." Scrivono il sindaco e il direttore Stile.

"Il Comune di Nocera ha sempre affiancato operativamente e in modo concreto le attività anti covid, che ad oggi richiedono uno sforzo in più da parte dell'ASL Salerno." Aggiungono.

Proprio per questo, era già stato contattato il dottor Saggese Tozzi "per incrementare una attività vaccinale con giorni dedicati (open vaccine day) nelle prossime settimane. "Nel ringraziare il dottore Saggese Tozzi per la attiva immediata disponibilità dataci, vogliamo invece richiamare qui i responsabili di area territoriale e soprattutto la Direzione generale aziendale perché il problema rilevato circa la mancata vaccinazione dei 12-19 enni abbia immediata e operativa risposta sul nostro territorio, che invece proprio in queste delicate settimane manca." Concludono la fascia tricolore e il dottor Stile.