Lutto a Cava: addio a Giovanni Montella, fondatore del caseificio"La Tramontina" Le esequie si svolgeranno domani, alle ore 11, nella chiesa di San Nicola a Pregiato

La costiera amalfitana e la città di Cava de' Tirreni si uniscono nel dolore per la scomparsa di Giovanni Montella, fondatore del noto caseificio "La Tramontina", aveva 90 anni.

Nato a Tramonti nel 1931, a 17 anni si era trasferito a Cava dove aveva aperto un piccolissimo laboratorio artigianale per la produzione di mozzarelle. Con il tempo e grazie al suo duro lavoro, Montella è riuscito a trasformarlo in un'importante realtà produttiva del territorio, che oggi dà lavoro a oltre 70 famiglie. Sposato e padre di tre figli - Armando, Carmela e Annapia - ha vissuto serenamente dedicandosi al lavoro ed alla famiglia. Stimato e apprezzato da tutti, la sua morte lascia un vuoto nella sua famiglia e in tutti coloro che ricordano la sua onestà e la sua gentilezza d'animo. Le esequie si svolgeranno domani, alle ore 11, nella chiesa di San Nicola a Pregiato.