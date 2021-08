Nocera Inferiore, cure termali: dal 23 Agosto è possibile inoltrare le richieste Le cure termali si svolgeranno dal 13 al 25 settembre, prevedono un servizio di trasporto gratuito

Il Comune di Nocera Inferiore ed il Centro polifunzionale Anziani informano i cittadini che dal 23 Agosto sarà possibile presentare domanda per partecipare al soggiorno climatico presso le Terme Forlenza di Contursi Terme. Le cure termali si svolgeranno dal 13 Settembre al 25 Settembre e prevedono un servizio di trasporto gratuito e di accompagnamento.

Per la partecipazione al soggiorno termale, bisogna rivolgersi al Centro Sociale sito in Via Loria dal 23 agosto al 10 settembre, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle 16.00.

Il Sindaco Manlio Torquato: “Le cure termali rappresentano una opportunità da offrire ai nostri cittadini per conciliare il benessere psico-fisico e l’ attività di svago. Quest’ anno con le dovute cautele è necessario ritornare alla normalità”