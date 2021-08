Ombrellone selvaggio: nuovo blitz all'alba a Montecorice Sequestrate decide di ombrelloni, sedie e sdraio

Continua la lotta all'ombrellone selvaggio in Cilento. Nonostante la pratica sia vietata, ancora tante persone lasciano incostuditi ombrelloni, sedie e sdraio sul litorali per riservarsi "un posto" in prima fila. Blitz all'alba su buona parte del litorale del comune di Montecorice.

Sono entrati in azione i Vigili Urbani, la Capitaneria di Porto di Acciaroli e gli uomini e i mezzi della ditta affidataria del servizio di igiene urbana S.R.A. srl che hanno posto sotto sequestro diverse decine di ombrelloni e sedie a sdraio rimuovendole dalle spiagge.

"Speriamo che un pò di senso civico in più e di segnalazioni immediate, anche da parte dei cittadini, possano evitare che questa brutta abitudine continui ad imperarare sulle nostre coste. - Hanno scritto dall'amministrazione comunale - Un ringraziamento a tutto il personale intervenuto coordinato dall'ufficio Polizia Municipale di Montecorice."