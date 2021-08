Nocera, notte di battaglia contro le fiamme: domato l'incendio a Codola Il rogo si era avvicinato anche alle abitazioni della zona. Il sindaco: c'è la mano dell'uomo

"In nottata, poco dopo le 3, l'incendio di Codola è stato spento dai vigili del fuoco". L'annuncio è arrivato questa mattina da parte del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Il primo cittadino ha seguito passo dopo passo l'evoluzione della situazione.

"L'incendio non ha messo in pericolo alcune delle pur vicine abitazioni, i cui proprietari abbiamo comunque allertato - spiega Torquato -. La protezione civile comunale e i volontari della "Noi con Voi" sono stati presenti in ausilio, per disporre, in caso di necessità, l'evacuazione di qualche residente qualora fosse stato in pericolo. Nonostante il vento, fortunatamente, l'incendio non è "scollinato" pericolosamente verso Fiano. Il peggio è stato evitato", il sospiro di sollievo del sindaco nocerino.

"Nel ringraziare a nome della città i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Comunale e Volontari della "Noi con Voi" per il prezioso intervento, non posso non biasimare un episodio che appare avere, per le modalità con cui si è verificato e secondo quanto in prima battuta riferitomi, carattere volontario. Fermo restando che ogni ulteriore verifica è ancora in corso", il commento conclusivo del sindaco.