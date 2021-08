Giffoni Valle Piana: approvato il piano economico finanziario per l'anno 2020 Il sindaco Giuliano: "Programmazione e lungimiranza per un futuro radioso"

Il Consiglio Comunale di Giffoni Valle Piana ha approvato il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020. Il via libera è arrivato dalla maggioranza, unanime nel votare a favore del programma presentato dalla squadra di governo guidata dal Sindaco Antonio Giuliano. Nel corso del Consiglio Comunale, è stato approvato anche il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, presentato dall’assessore Maria Cianciulli, delegata al Bilancio e alla Finanza e Programmazione Economica. Tra i tanti aspetti da sottolineare anche l’impianto tariffario delle imposte comunali rimasto invariato: non sono previsti rincari dunque per l’Imu, Irpef e canone unico patrimoniale, senza dimenticare i servizi di mensa e trasporto scolastico rimasti invariati.

Nel corso del Consiglio Comunale, è stato approvato anche l’aggiornamento del programma triennale 2021-2023 delle opere pubbliche, arrivato a toccare quota 64 milioni di euro di progetti pronti a diventare realtà nei prossimi mesi. Tra questi, anche il progetto di tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione dello storico Borgo di Terravecchia, con investimenti stimati sul mezzo milione di euro e approvato in Consiglio Comunale.

“Se il bilancio è il cuore di un’Amministrazione Comunale, Giffoni Valle Piana ha dimostrato di essere in ottima salute, pronta a progettare il proprio presente e futuro con grande ottimismo – le dichiarazioni del Sindaco Antonio Giuliano -. Tutto questo è merito della gestione oculata dal punto di vista finanziario, della linea di rigore assunta sin dall’inizio della nostra esperienza amministrativa. A tutto questo si unisce la visione programmatica e lungimiranza dalla squadra di governo, in grado di superare le difficoltà nel corso di tutti i cinque anni inaugurando opere importanti per l’intera territorio ma soprattutto offrendo ai giffonesi una città sempre più proiettata nel futuro”.

“Nonostante alcuni vincoli particolarmente stringenti, il bilancio deliberato è frutto di una gestione oculata dei fondi a disposizione, garantendo il medesimo livello di tutti i servizi su tutti i settori, oltre ad incrementi di spesa per migliorare la manutenzione e il decoro urbano – le parole dell’assessore Maria Cianciulli -. Voglio sottolineare i grandi sforzi compiuti per tenere sotto controllo gli equilibri di bilancio, senza far ricorso all’anticipazione di cassa, bensì riducendo i tempo di pagamento e continuando a mantenere azzerate le spese di rappresentanza e delle missioni. L’obiettivo di un amministratore deve essere deve essere quello di migliorare sempre e il più possibile la qualità della vita di tutti i cittadini, con l’auspicio di poter offrire sempre qualcosa in più. Un bilancio che garantisce il mantenimento del livello di tutti i servizi, nonostante il periodo di profonda crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, rappresenta un grande risultato raggiunto. Da oggi si inizierà a lavorare per impostare le iniziative future per il bene della nostra Giffoni”.