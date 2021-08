Agropoli, nasce la "cittadella per i giovani" Corsi gratuiti di arti visive, scrittura creativa, laboratori teatrali e musica

Sono già pervenute alcune domande di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla programmazione e all’espletamento di corsi gratuiti in materia di arti visive, scrittura creativa, laboratori teatrali e musica, nell’ambito del progetto "Cittadella dei giovani" a cura dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Agropoli. L’avviso scadrà il 27 agosto.

La cittadella è stata pensata come "un centro permanente di attività e iniziative a sfondo culturale, sociale ed artistico, a cui si aggiungono attività formative a livello semi-professionale e d’informazione. Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato un primo avviso di manifestazione di interesse per la programmazione e l’espletamento di corsi in materia di arti visive, scrittura creativa, laboratori teatrali e musica. A questo ne seguiranno altri che coinvolgeranno altre materie artistiche, nonché semi-professionali e di informazione. Sono in programmazione, infatti, corsi gratuiti in diversi settori: sport, danza, ceramica, fotografia, nonché corsi di educazione civica in materia di diritto degli Enti Locali e governo del territorio", fanno sapere dal municipio cilentano.

Lungi dalla visione di un’accademia o di una scuola, l’obiettivo della Cittadella è quello di promuovere l’interesse e la partecipazione dei giovani, sollecitando il superamento di problematiche sociali e ambientali.

«La Cittadella dei giovani - affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo - mira a promuovere l’agio e il protagonismo sociale, culturale e politico, stimolando nei giovani creatività, espressione e autodeterminazione, nonché indipendenza di pensiero, integrazione e inclusione sociale».