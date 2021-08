Controlli e sequestri dopo ferragosto a Castellabate: il plauso della sindaca "Le poche unità presenti sul territorio stanno svolgendo un servizio eccellente"

Alcol, droga e bivacchi in spiaggia. Dopo il weekend di ferragosto diversi sequestri e due fermi sono stati effettuati a Castellabate da parte delle forze dell'ordine. Arriva ora il plauso della sindaca Luisa Maiuri.

Proprio la fascia tricolore, alcuni giorni fa, ha pubblicato delle foto e dei video che testimoniavano la situazione che era venuta a crearsi nei giorni di Ferragosto sulle spiagge. Centinaia e centinaia di ragazzi che avevano dato vita ad una mega festa incuranti di ogni regola.

"Oggi alla luce dei risultati di tutti i controlli e degli accertamenti eseguiti che hanno portato al sequestro di stupefacenti, al fermo di due persone, al sequestro di grossi quantitativi di bevande alcoliche e di pedane di legno per falò, sono qui a ringraziare pubblicamente tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, a partire dalla Comandante dott.sa Manola D’Amato, per l’ottimo lavoro fatto, non solo in questi infuocati giorni, ma in tutto il periodo estivo fino ad oggi." Scrive sui social la sindaca.

Le poche unità presenti sul territorio "stanno svolgendo un servizio eccellente - scrive la Maiuri - con la loro presenza, i loro iinterventi, in qualsiasi momento della giornata e dal giovedì alla domenica fino alle 3 del mattino. Su tante situazioni di ogni genere e complessità, su tante segnalazioni sempre pronti a fare, con competenza, il loro dovere al servizio dei cittadini."

"Per cui, a tutti coloro che ogni giorno continuano con la litania “ dove sono i controlli?”, dico solo che dovrebbero, semplicemente, ringraziare questi ragazzi e tutte le Forze dell’ordine per tutto quello che stanno facendo!" Conclude la fascia tricolore.