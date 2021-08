"Paradosso italiano, bloccata immissione in ruolo di personale scolastico Ata" Le parole del sindaco di Pellezzano in qualità di esponente nazionale ANCI

"Un vero e proprio paradosso" Queste le parole del Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che, nella sua qualità di componente del Consiglio Nazionale e Regionale ANCI, non ha potuto fare a meno di intervenire "sulla paradossale situazione relativa al decreto ministeriale num. 251 con il quale il Ministreo dell'Istruzione ha disposto l’immissione in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/2022."



Nello specifico, per il profilo professionale D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), l’allegato al menzionato d.m. ha dettagliato l’immissione in ruolo di n. 948 unità. In Regione Campania (caso unico in Italia) sono state autorizzate 164 immissioni in ruolo, ma le stesse sono state rese possibili solo su 142 istituzioni scolastiche dimensionate secondo i parametri di cui all’art. 19, c. 5, D.L. n. 98/2011. Una anomalia, diremmo, tutta all’ “italiana”, dovuta ad una “rivisitazione al ribasso”.



In Regione Campania ci sono, quindi, 17 posti nel ruolo D.S.G.A. autorizzati “a vuoto”, in quanto non saranno coperti con lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso Ordinario 2018.



"E' inaccettabile - ha dichiarato il Sidaco Morra - che oltre il danno, per 17 concorsisti ci sarà un'altra beffa, essendo costretti a restare a casa un altro anno, a vantaggio di assegnazioni provvisorie e assistenti amministrativi facenti funzioni. Bisogna intevenire subito e, applicando le normative vigenti in materia, fare in modo che possano essere conferiti incarichi per i 17 candidati rientranti nel contingente autorizzato dal Ministero dell'Istruzione e non immessi in ruolo".



In ultimo, il Primo Cittadino, come esponente nazionale e regionale ANCI chiederò anche ad Anci nazionale di intervenire, che lo stesso trattamento possa essere attuato anche per tutti i candidati ancora presenti nella graduatoria di merito del Concorso Ordinario D.S.G.A. 2018. Ricordando tra l’altro che il D.S.G.A. è una figura che collabora direttamente con gli enti locali e con i Comuni soprattutto nelle funzioni di gestione dei plessi scolastici.