Impianto di compostaggio e miasmi: sindaca Francese incontra commissario De Jesu "Stanziati 1,9 milioni per il progetto che risolverà definitivamente il problema dei miasmi"

Impianto di compostaggio di Eboli e questione miasmi, ieri mattina la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha incontrato il Commissario di Eboli dott. De Jesu, per fare il punto sulla situazione.

"Il Commissario ha inteso garantire lo svolgimento di tutti i controlli necessari con particolare riguardo alla sostituzione periodica dei filtri, nonché sull’intero processo di lavorazione dell’umido che avviene in quell’impianto! - ha fatto sapere la fascia tricolore - inoltre voluto precisare che l’impianto passerà, a breve, dalla gestione attuale, affidata ad una società privata, a quella dell’Ente d’Ambito, e che nel frattempo va avanti a ritmo serrato la progettazione per la copertura definitiva dell’impianto stesso. Progetto che dovrebbe essere pronto per la fine del prossimo mese di settembre."

Per la realizzazione del progetto "che risolverà definitivamente il problema dei miasmi, che purtroppo al momento periodicamente si ripropone affliggendo la nostra città", aggiunge la sindaca Francese, sono stati stanziati 1,9 milioni di euro.

"Stanziamento per ottenere il quale, fondamentale è stata l’azione di denuncia continua, e i tanti incontri istituzionali, del Comune di Battipaglia. Per quanto ci riguarda, restando convinti che quell’impianto dovesse essere chiuso in attesa degli indispensabili lavori di adeguamento, rimaniamo in attesa della conclusione del procedimento penale aperto dalla magistratura!", conclude il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.