Pollica, scuola per giovani amministratori: domani si chiudono le selezioni Appuntamento il 3 e 4 settembre con Futura 2025, in ricordo di Angelo Vassallo

Futura 2025, in ricordo di Angelo Vassallo, anche per creare nuove generazioni di amministratori. Il nome del sindaco pescatore, oltre che simbolo di lotta per la legalità e a difesa dell’ambiente, diventerà anche modello per amministrare e creare la classe dirigente del futuro. Si chiude domani la selezione per i giovani amministratori che il 3 e 4 settembre a Pollica, 15 giovani tra i 18 ed i 38 anni selezionati attraverso un’attenta valutazione dei curricula e della spinta motivazionale espressa nella lettera di presentazione che dovrà accompagnare la candidatura per la scuola a numero chiuso, che si caratterizza per il forte carattere laboratoriale. Due giorni di alta formazione dedicati interamente alla politica amministrativa e al diritto amministrativo per iniziare a muoversi nella complessa macchina delle istituzioni e trasformare le idee in progetti concreti, attraverso il confronto con amministratori di lungo corso, specializzati in discipline differenti, provenienti da tutta Italia.

Il Presidente della Fondazione Vassallo, Dario Vassallo e il vicepresidente Massimo Vassallo: “La prima edizione della Scuola per Giovani Amministratori volutamente l'abbiamo organizzata a Pollica, perché, da qui, dalla terra di Angelo Vassallo deve iniziare un vero cambiamento per i giovani che vogliono fare politica”.

Questi i tutor e gli argomenti che si tratteranno:

"Il ruolo del contadino custode" è il tema che affronteremo insieme a Carmine Cocozza, già sindaco di Auletta, nell'ambito delle attività in programma per la Scuola Politica ispirata al modello "Angelo Vassallo";

"Le regole del gioco d'azzardo" è il tema che affronteremo insieme a Filippo Torrigiani, consulente della Commissione Antimafia, nella due giorni pollichese dedicata alla Scuola Politica ispirata al modello "Angelo Vassallo";

Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne Monti (Reggio Emilia) tratterà, invece, il tema: "Aree interne. Progetto sperimentale";

Francesco Tosi, Sindaco di Fiorano Modenese (Modena), tratterà il tema: "Amministrare con le imprese";

Gerardo Spira, già Segretario Comunale, sarà il relatore degli interventi "Il Comune e i suoi organi" e "Il procedimento amministrativo" che approfondiranno, nell'ambito della Scuola Politica ispirata al modello "Angelo Vassallo", le funzioni e le competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo degli enti locali.

Il bando, consultabile sul sito e sulle pagine social della Fondazione Vassallo, si chiuderà il prossimo 25 agosto 2021. In assenza di capi d’imputazione pendenti e di procedimenti penali a carico (conditio sine qua non per la partecipazione al bando), chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 38 anni può inviare una mail con certificato documento d’identità e curriculum vitae all’indirizzo fondazionevassallo@gmail.com. “Dotarsi degli strumenti necessari per una lettura critica e consapevole dell’attuale società e dei suoi processi, rappresenta un’esigenza fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori, in questo mondo che cambia. Soprattutto in questo periodo nel quale l’amministratore locale è sempre più figura di riferimento per i cittadini, puntare sui giovani amministratori è centrale per gli effetti positivi che produrrà nel futuro, a cui dobbiamo rivolgere lo sguardo”.